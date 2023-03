KULTUURIBIIT | Näitleja Ken Rüütli playlist

Ken Rüütel ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Enda tutvusringkonnas olen ma ilmselt kõige muusikakaugem inimene. Ilmselt ütlevad paljud seda enda kohta. Aga muusika pole minuga kunagi eriliselt kaasas käinud. Ja võib-olla seetõttu on alati, kui ma muusikaga kokku puutun, minus mingisugune siiras rõõm ja lust. Aga võib-olla on teistel ka nii. Muusika aitab. Hetkel leian aga ka palju aega, kus naudin lihtsalt vaikust. Istudes üksinda kodus ja mitte midagi kuulates. Armastan ka kõiki teisi muusikavorme: loodust, raadiot, live-muusikat, plaati, vinüüli, kõlarit. Muusika on meie sees ja meie ümber, tähtis on seda lihtsalt märgata. Siin suhteliselt esimesed kümme pala, mis meenuvad, märkimaks tähtsaid verstaposte minu elus.“

Gorillaz - Clint Eastwood

See lugu jõudis minuni kui õppisin gümnaasiumis, Vanalinna Hariduskolleegiumis. Meil olid teatriklassiga laulmise tunnid ning toimusid ka teatriklasside ühiskontserdid „Teatrilaulud“. Oma klassi poistega võtsime siis ühel aastal väljakutseks ka selle loo, nii et see lugu jääb mulle alati meenutama meie poiste mõnusat gruuvi ja tegemisi noorena, kui kõigil olid pead tuules.

Flight of the Chonchords - Hiphopopotamus vs. Rhymenoceros

Kui ma ei eksi, siis selle loo ja selle koosluse leidsin tänu oma heale sõbrale Oskar Pungale. Mõni aeg olin neisse kahte isendisse, kes seda duot teevad, isegi armunud. Endiselt on mul plaanis ka ise üks päev kitarr kätte võtta ja midagi sarnast luua. See, kuidas nad oma igapäevaelu muusikasse panevad, on lihtsalt nii nauditav. Toob alati naeratuse suule. Olen veendunud, et ühel päeval tuleb neid kontserdile kuulama minna. See plaan on veel unistus, aga mine tea. Ehk kunagi.

(alloleval lingil on olemas kogu muusikalist järjest, välja arvatud „Tähesära“, mida ei saanud lisada, see on Spotify lingina)

Riho Sibul - Tähesära