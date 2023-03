SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased sõdivad 70 aastat vanade tankidega, mis on lahinguväljal hunnik õnnetust

Kui Hiina liider jõudis tagasi Pekingisse, anti kiirelt teada, et nelja Kesk-Aasia riigi (Kasahstan, Usbekistan, Tadžikistan ja Kirgiisia) juhid on maikuus oodatud Hiinasse ning see oli Hiina-poolne selge oma territoriaalsete huvide demonstreerimine, sest varasemalt on see piirkond olnud Venemaa mõjusfääris.