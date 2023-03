Venemaa hakkab rahvusvahelise kohtu survel lapsi Ukrainasse tagasi saatma

Ehkki otsesõnu väljendab Venemaa rahvusvaheliste tagaotsimisteadete peale vaid põlgust, on koos Vladimir Putiniga lasteröövis süüdistatud ametnik ühtäkki hakanud rääkima Ukrainast ära toodud laste koju lubamisest. Reedel teatas Venemaa laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova, et praeguse seisuga on Venemaa valmis Ukraina peredele tagastama 56 last. Seni on lapsed ohutus kohas ja saavad oma vanematega sidet pidada, kinnitas Lvova-Belova, keda rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) on tagaotsitavaks kuulutanud.