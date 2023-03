JUHTKIRI | Ärge laske end elektri, gaasi ja kaugkütte hinnaga pügada

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et soojusettevõtted on juba eelmise aasta lõpust saatnud konkurentsiametile taotlusi piirhindade langetamiseks. Piirhind on maksimaalne hind, mida soojatootjad võivad tarbijalt võtta. Ent piirhinna muutmine ei käi sama kiiresti, kui võivad muutuda tootmissisendite turuhinnad. Võitu tähendab see asjaolu praegu ainult Narva elanikele, kelle toasooja piirhind põhineb 2019. aasta CO 2 kvoodi hinnal. Teiste soojatootjate piirhind peegeldab eelmise aasta olusid ehk võiks nüüd juba langeda.