LP TAANIS | „Šariaati austatakse kohati rohkem kui seadust.“ Taani jõustab karmi käega uut rändepoliitikat

Mjølnerparken on üks Kopenhaageni rajoonidest, kus enamik elanikke on sisse rännanud v nende järeltulijad. Selliseid nn getosid leidub üle Taani ligi 30, ehkki võimud plaanivad need järk-järgult ümber asustada või koguni lammutada. Siin, 1980. aastatel püstitatud punastes tellishoonetes ja nende ümber tehakse praegugi ehitustöid. Möödujaid silmitsedes näen tõepoolest, et üle poolte Mjølnerparkeni asukatest on esimese või teise põlvkonna sisserännanud ja moslemid.