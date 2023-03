Ilukirurgi äri rikkunud Facebooki-postitus võib patsiendile maksma minna vähemalt 83 000 eurot

Maria (täisnimi toimetusele teada – T. J.) kritiseeris Facebookis teda opereerinud ilukirurgi ja võib seetõttu oma kodust ilma jääda. Ilukliiniku kaebus on praeguseks kahest kohtuastmest läbi käinud ja hakkab riigikohtusse jõudma. Kui riigikohus on nõus maakohtuga, tähendab see, et alla keskmise palga teeniv üksikema peab tasuma üle 83 000 euro. Seda raha Marial võtta pole, ta peaks müüma oma kodu. Kas arsti tööd tohib kritiseerida? Ja kui, siis mis sõnadega? Ja milline on mõistlik karistus?