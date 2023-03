PÄEVA TEEMA | Karmen Joller: ka väävelhape tapab vähirakke! Minu keel ei paindu teatud apteegikaupa „ravimiteks“ nimetama

Just selliste juhtumite vältimiseks toimus 2020. aastal apteegireform, mille raames lubati apteegi omanik olla ainult proviisoril – just nii, nagu perearstikeskuse omanikuks võib olla ainult perearst. Mõte oli see, et tervishoiuteenuse osutamise üle peab kontroll olema eelkõige selle valdkonna spetsialistil.