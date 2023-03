Teadlane leidis Hiina kolleegide andmetest vihje COVID-19 leviku alguse kohta. Seejärel andmed kadusid

Eelmisel nädalal avaldasid Débarre ja tema kolleegid oma avastused veebiartiklis. See on aidanud näidata teed neile, kes soovivad pandeemia põhjuseid välja selgitada, ent on näidanud ka, kui suuri probleeme see tegevus teadlastele kaasa toob. Pärast andmete avaldamist on Débarre´ist saanud massilise küberkiusamise ja ähvarduste sihtmärk. „Eelmisel õhtul nutsin end magama, olles näinud kõiki kohutavaid asju, mida minust sotsiaalmeedias kirjutatakse,“ ütles ta.