Heido Vitsur: teise pensionisamba vead on parandatud. Inimeste kaotatud usku taastada on keerulisem

Kui vaadata tagasi teise pensionisamba 20-aastasele elukäigule, hakkavad silma eelkõige vaidlused võimalike finants- ja demograafiliste suundumuste üle. Kuigi tagantjärele tarkuse kohta öeldakse irooniliselt, et see olevat täppisteadus, ei ole elu tavaliselt nii lihtne. Ka tagantjärele on võimalik eksida ja kuidas veel!