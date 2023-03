REPORTAAŽ NARVAST | Eesti teater oli eile Ukrainaga

Sissejuhatuseks luges teatriliidu esimees Gert Raudsep ette katkeid rahvusvahelise teatripäeva läkitusest, mille on kirjutanud Egiptuse näitlejanna Samiha Ayoub. „Alates esimese näitleja esimesest ilmumisest esimesele lavale on meie missiooniks olnud seista eesliinil kõige vastu, mis on nurjatu, verine ja ebainimlik. […] Meil ja mitte kellelgi teisel on võime külvata elu,“ luges Raudsep.