Soome valimised on tavatult põnevad. Kes võivad saada peaministriks ja mille üle vaieldakse?

Kuna parlamendi 200 kohta jaotuvad sarnaselt Eestile proportsionaalse valimissüsteemi järgi, jätab see valitsuse moodustamiseks mitmeid kombinatsioone. Parem- ja vasakvalitsuse kõrval on võimalik ka Koonderakonna ja sotside suur koalitsioon, oma võimalused valitsusse pääsemiseks on ka vasakparteide poolt tõrjutud põlissoomlastel. Täiesti välistatud on vaid sotside ja põlissoomlaste ühisvalitsus, kõik muu sõltub aga eelkõige sellest, kellele valija lõpuks oma soosingu annab. Parteide reitingu on märgitud viimase valimiseelse Yle küsitluse järgi. Vastanuist on koonderakonna ja põlissoomlaste toetajad oma eelistustes mõnevõrra kindlamad kui sotside omad. „Kõik kolm suuremat parteid on omavahel nii lähedal, et igaüks neist võib pühapäeval võitjaks tulla,“ kommenteeris uuringufirma Taloustutkimus sotsioloog Tuomo Turja.