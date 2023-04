Räppar Pluuto avameelselt tuntusest: 16-aastaselt kaotad reaalsustaju, kui pead sularahapakkide jaoks seifi muretsema

Kohtume Henryga Tallinnas Telliskivi linnakus. Ta hilineb intervjuule sümboolselt 15 minutit – see paistab tal veres olevat. Henry ütleb, et tal on juba pikemat aega puhkus, nii et ta ei kiirusta kuhugi. Ta on võtnud aega, et rääkida noorelt kuulsaks saamise teekonnast. Sellest, kuidas lapsepõlv seljataha jätta ja päevapealt täiskasvanu kingadesse astuda.