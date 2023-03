Politico ajakirjanikul oli vaid üks lakooniline küsimus, sellest sündis Eestile palju pahandust

„Loos on järjest valed,“ põrutas kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm teisipäeva hommikul pärast Politico artikli ilmumist Delfile. „Taasteväärtuse mõte ongi see, et oleks võimalik taastada see kaitsevalmidus nende riikide jaoks, kes on abi andnud,“ lisas ta. Ta tõi välja, et Eesti on andnud 400 miljoni jagu abi ja saanud sellest tagasi alla poole – 150 miljonit.