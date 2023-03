Tallinna sotsiaalmaja vanurid ja liikumispuudega inimesed on lifti remondi tõttu nädalateks lõksu jäänud

„Siin on eakaid ja puuetega inimesi, kes ei ole saanud poodi kolm päeva ja on seetõttu söömata. Inimestel jääb arsti juures käimata,“ kirjeldas Lasnamäel Muhu tänaval asuva sotsiaalmaja elanik Janek Muru. Nagu suur osa maja elanikke, on ka tema liikumispuudega ja liigub rulaatoriga.