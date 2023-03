JUHTKIRI | Uus riigikogu peab e-valimised tõsiselt käsile võtma

Ometi on kohtust e-valimistele antud tuli vilkuv, mitte püsivalt roheline. Kui seekord otsustas juba üle poole valima tulnutest elektrooniliste kanalite kasuks, ei saa senine põlve otsas meisterdatud valimiskord püsima jääda. Kaalul on liiga palju: Eesti demokraatia usaldusväärsus. See võib kannatada nii siis, kui valijad kardavad sohki, kui ka siis, kui kohus valimistel e-hääled tühistabki.