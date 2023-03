Riina Sikkut: solidaarsuse vähendamine tervishoius vaid süvendaks tänaseid probleeme

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud artikli põhjal, mis kirjeldab psühholoogi juurde pääsemise raskusi, tehakse juhtkirjas järeldus, et Eesti solidaarne ravikindlustus on „sotsialistlik süsteem“, mis hakkab jõudma kriitilisse punkti või lausa kokku kukkuma. Kriitilise punkti osas on EPL-il muidugi õigus, sest enam kui kümme aastat on selge, et Eesti tervishoiusüsteemi rahastamine senisel viisil ei ole kahaneva tööealise elanikkonna puhul pikas vaates toimiv. Ent solidaarsust vähendades või sootuks kaotades tegeleksime silmamoondusega.