SÕJARAPORT | Teet Kalmus: narrid korra Ukrainat raketiga, narrib Ukraina sind droonidega üheksa korda vastu

Soojuskaameratega droonid leiavad üles nii Venemaa sõjaväelased kui tehnika, millele järgnevad täpsed rünnakud nii suurtükkidest kui miinipildujatest. Venemaa sõjablogijate andmetel ründavad ukrainlased droonide gruppidega, kus kõigil droonidel on oma ülesanne, nii on osad droonid peibutiseks (reeglina kõige odavamad) ja teised üritavad segadust kasutades mööda hiilida, et Venemaa sõduritele erinevat külakosti viia.