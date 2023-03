MUUTUVAD BUSSILIINID | Kuhu minna, kui oled harjunud sõitu alustama või ümber istuma Viru terminalist?

15 - alates 17. aprillist pead minema Estonia peatusesse, mis asub Teatri väljakul, üle tee Estoniast, Solarise ja Akadeemilise raamatukogu vahelisel alal. Tea, et see on asendusperioodil väga paljusid busse teenindav peatus, seega võib peatuste alal olla pikk busside järjekord.

Kindlasti ei maksa kohe oma bussi juurde joosta, kui see eemalt paistab, vaid oodata, kuni buss on oma peatuse ala juures, alles siis teeb ta peatuse ja laseb inimesed bussist väljuda ja võtab uued sõitjad peale.

Miks selline muudatus on tehtud just Muuga bussile? See võimaldab natukenegi hajutada liine, mis muidu peaksid kõik Viru ringil tagasipöörde tegema. Liikluskoormus Viru ringile saab olema väga suur ja nimetatud bussiliiniga on võimalik kiiremini jõuda Ahtri tänava piirkonda, kuhu varasemalt Pirita suunalt otse ei saanud.