Andres Kaarmann: maal hoiavad elu ettevõtlus, töökohad ja hea logistika, mitte mõnekümne õpilasega koolimaja

Mitmed tuntud poliitikud järeldavad, et väikekoolide sulgemine suretab lõplikult välja kogu maaelu.

Olen ka varasemalt avaldanud arvamust, et Eesti hariduspoliitika üks suurim väljakutse on poliitikute julguse puudumine ning pikaajaline otsustamatus. Seepärast olen viimastel kuudel huviga jälginud ja pöialt hoidnud nendele vallajuhtidele, kes vaatamata kohapealsele emotsionaalsele vastuseisule on haridusvõrgu korrastamise tänamatu tee jalge alla võtnud.