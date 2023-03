Kracht teatas ärimehele, et ei saagi ministriks ja lubas raha tagasi kanda

2019. aastal, kolm päeva pärast riigikogu valimisi saatis Kersti Kracht Martin Helmele sõnumi, et Ida-Viru sponsorid tahavad võimalikult kiiresti kokku saada. Veel paar päeva hiljem nõudis Kracht, et EKRE peaks kindlasti rahandusministri koha võtma. „No väga tahaks!“ vastas mõni aeg hiljem just selleks ministriks saanud Helme.