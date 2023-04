Kristi Stahl: aitab küll! Tallinn, lepime palun kokku, et vanu puid maha ei võta ja kõnniteel ei pargi

28. märtsil kõlasid ETV eetris Urmas Vaino saates „UV Faktor“ politsei- ja piirivalveameti esindajalt needsamad kuldsed sõnad: „Tõstke käsi püsti, kelle lapsed soovivad sellise ilmaga jalgrattaga sõita?!“ Päriselt? Kas tõesti on Euroopa Roheline Pealinn Tallinn aastal 2023 veel sellise küsimuse ees, et PPA ei suuda uskuda, kui inimesed soovivad oma igapäevaseid sõite teha jalgrattal või jala ja üldse mitte autoga? Jah, neid inimesi tõepoolest leidub ka Tallinnas! Ometi teeb linn kõik endast oleneva, et inimesed sõidaksid ainult autoga.