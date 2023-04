Jurist: neli soovitust neile, kes valimistulemusi vaidlustama lähevad

Nelja aasta pärast toimuvad aga valimised taas ning tekivad uued võimalused kaebusteks. Riigikohus avaldas lahendites, et e-valimiste reeglistik on tugevalt kaldu seadustest alamal seisvate aktide poole ning sellest ülevaate saamine võib olla keeruline ka heade õigusteadmistega isikutele. Selleks et järgmine kord kogu protsess libedamalt läheks, esitangi siinkohal neli sooja, vaidlustamisprotsessi lihtsustavat soovitust neile, kes valimistulemustega rahul pole.