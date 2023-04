KULTUURIBIIT | Tšiili muusiku Nano Sterni playlist

Nano Stern ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Inti Illimani - Exiliada del Sur

See on 1960. aastate Tšiili uue laulu liikumise (Nueva canción chilena) põhilaul. Ajast, mil lühikeses lootuse ja muutuste ajaaknas kohtusid rahva- ja ühiskondlikud liikumised massipoliitikaga. See möödunud aja kaja, mis mind siiani inspireerib, on valminud kolme „suure“ koostöös: Violeta Parra (tekst), Patricio Manns (muusika) ja Inti Illimani (esitus).



Trío Patio- Flores Naturales



Kui ma Eestis käima hakkasin, vaimustas mind Argentiina folkbänd Aca Seca Trio, mis avaldas suurt mõju ka paljudele tollal kohatud noortele eesti muusikutele. Trío Patio on bändiliidri Juan Quintero uus kaasaegse heliga projekt, kus nad lähevad sügavale traditsioonilisemasse kõlasse, kuid modernsuse perspektiiviga. Minu arvates on see bänd absoluutne juveel!

(alloleval lingil kõlavad järjest kõik Nano Sterni valitud lood)

Rosalía - Sakura



Ma imetlen Rosalíat tõeliselt selle eest, et ta suudab kõike hävitavasse suurtööstuse maailma nii palju annet mahutada. See laul on tema Motomami albumi lõpulugu - uskumatult ilus lugu vaimukate sõnadega, kus ta naerab enda ja kogu tööstuse võidukäigu üle. Mida veel tema vokaalsest esitusest rääkida... See on lihtsalt vapustav!



Pino Europeo - Schotis de las Tunas



See on elektrooniliste muusikute Chancha Via Circuito ja Chango Spasiuki koostöö. Chango on üks mu Lõuna-Ameerika lemmikmuusikuid. Tulles Põhja-Argentiinas ja Paraguays levinud Chamamé žanrist, viib ta oma akordioni täiesti kaardistamata aladele ja kujutleb seda vana traditsioonilist muusikat täiesti modernse nurga ja suurepärase tundlikkusega.

Víctor Jara - Manifiesto



See on viimane laul, mille Víctor Jara kirjutas, enne kui ta sõjaväe poolt 1973. aastal mõrvati. Tänavu möödub nendest tumedatest päevadest 50 aastat, kuid tema inimlikkus on siiani silmapaistev. Salvestasin just tema mälestusalbumi ja võin vaid öelda, et tema laulud on lõputult sügavad.



Susana Baca - Negra Presuntuosa



Natuke afroperuulikku gruuvi meisterlikult Susan Bacalt. Tal on elegantne kui matriarh ja nõtke kui jõgi. Mul on olnud au temaga koos laulda nii laval kui ka albumil ning alati on see olnud kui elegantsi meistriklass.