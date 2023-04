POLIITKOLUMNIST | Helle-Moonika Helme: ettevaatust, oravad ja nende 200 kirpu asuvad Eesti elu jõuliselt oma äranägemise järgi korraldama

Mustast kastist ekraanile kuvatud valimistulemused, mida keegi ei saa päriselt ega tõeselt kontrollida, määravad meie kõigi elukorraldust järgmised neli aastat. See protsess on nüüdseks tsementeeritud Vabariigi Valimiskomisjoni, Valimisteenistuse ja Riigikohtu omavahelise JOKK-skeemiga, mis on ligipääsmatu ja vaidlustamatu nagu Kaaba.