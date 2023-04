ARVUSTUS | Nähtamatu näitleja. „15 meetrit vasakule“ loob häid rolle, kuid saali need ei paista

Kanalisatsioonitorude müügimees Eino Hiekka (Meelis Rämmeld) sõidab Saksamaale kirjanik Saarelaise (Sten Karpov) raamatuid müüma. Miks just Eino? Sest tema kolleeg on Saarelaisele Eino visiitkaardi andnud. Eino ise ei tea raamatutest mitte midagi. Ees ootab laevareis Travemündesse ning road trip läbi Saksamaa, kohtumised, sekeldused, ja kahtlemata õnnelikuvõitu lõpp. Teisiti ei saaks, sellistel Einodel on ikka õnnelik lõpp. Lavakujundus lubab põnevust: liikumist eri tasapindadel, osalt varjatud mängu eesriide taga, laval on päris auto…