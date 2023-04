INTERVJUU | Saksa politoloog Wolfgang Ischinger: praegune sõda näitab, et Euroopa on USA-ta kaitsetu

Minu hinnangul peab ükskõik missugune meie suhe Venemaaga pärast sõja lõppu põhinema samadel alustel, mis pandi paika Harmeli aruandes 1967. aastal. See oli NATO alusdoktriin külma sõja ajal. Hermeli aruanne on äärmiselt pikk dokument, ent kokku võib selle võtta ühe lausega: peaksime enda kaitsmiseks tegema nii palju kui tarvis, aga samal ajal hoidma vastaspoolega dialoogi ja tegema koostööd. Tagantjärele võime öelda, et NATO selline põhimõte osutus edukaks: meie võitsime külma sõja ja Nõukogude Liit lagunes.