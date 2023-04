MÄLUPANK | Mari Kendla: mida räägivad eesti murded immigratsioonist ja majanduspagulastest?

Uudiseid lugedes võib kergesti jääda mulje, et inimeste üsna suurearvuline sisse- ja väljaränne on Eestis midagi uudset, mida varasematel aegadel pole olnud. Ometi on inimesed alati parema elu ja võimaluste otsingul elukohta vahetanud, teinekord ka kauge maa taha. Nii on mindud ka Eestist ja tuldud Eestisse.