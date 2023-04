Lembit Peterson: tõde ja armastus käivad alati koos

Suvel 70-aastaseks saav lavastaja ja näitleja, pedagoog ja pühamees Lembit Peterson on õnnelik inimene. Terve tema elu ja looming on kantud tõeotsingutest, mille kunstilisi vilju oleme võinud nautida aastakümnete vältel. Pisikese stuudioteatrina sündinud Theatrumist on kujunenud mõjukas kultuuritempel, mille hing on algusest peale kuni tänase päevani viimati elutööpreemiaga pärjatud Peterson. Eelmisel nädalal esietendus Theatrumis tema lavastuses Shakespeare’i „Mõõt mõõdu vastu“.