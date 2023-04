ARVUSTUS | Sellega paradoksalisti ülestähendused veel ei lõpe... Rainer Sarneti lavaversioon mängitab Dostojevski teksti põnevalt

See vastukaja oli planeeritud teisiti. Minu otsus oli kindel nagu see, et kaks korda kaks on neli. Mõtlesin, et lähen ontlikult Linnateatri esietendusele, siis vaatan veel korda paar, seejärel sõnastan. Aga tuli välja, et kaks korda kaks on viis: esietendus lükkus edasi, mistap osutus mu teatrivaatlustabeli neljas etendus hoopis esimeseks. Pole mul mahti areneda, muudkui kirjuta esimesed muljed üles ja äkki mõni lugeja arvab, et sihuke intuitiivne peegeldus ongi tõde.