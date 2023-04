JUHTKIRI | Narkokatkul pole lõppu. Sõda jätkub

Seda on liiga palju. Inimkonna ajalugu näitab küll, et mõningal määral on narkootilisi aineid alati tarvitatud – ja ka tarvitamisse surdud. Ent rahvusvaheline võrdlus näitab, et Eestis on narkosurmasid üsna palju. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel oli Eesti 2019. aastal maailmas narkosurmade suhtarvu poolest lausa kuuendal(!) kohal.