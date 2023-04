Trump arvestab, et on võitnud juba enne süüdimõistmist

„Trump või surm“ seisab plakatil, mis ühe Trumpi toetajast meeleavaldaja käes eile New Yorgis.

Eile New Yorgi kohtusse enda vastu esitatud kriminaalsüüdistusele vastama tulnud Donald Trumpi tervitasid sajad toetajad. Juba päev varem kajastas tema linna saabumist otseülekandena kogu üleriigiline meedia. Ehkki Trumpi jaoks on süüdistus ainult osa juriidilistest probleemidest, on ekspresident nõunike sõnul võitlusvalmis ja loodab toimuvast järgmistel presidendivalimistel kasu lõigata. Sisuliselt mõjuski Trumpi kohtusse saabumine tema seni loiult kulgenud kampaania avaüritusena.