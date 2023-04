KOLUMN | Timothy Garton Ash: Euroopa Liitu ähvardavad kriisid võivad tal kaela murda

Brüsselis on kevad ja ka Euroopa Liidul on kevad südames. Ukraina sõda on andnud liidu juhtidele ja institutsioonidele uue hingamise. „Sõda on meile meelde tuletanud, mida Euroopa tegelikult tähendab,“ kuulsin oma viimase külaskäigu ajal euroliidu pealinna igal sammul.

Populaarse teooria järgi arenebki Euroopa integratsioon tänu kriisidele. Tõsiasi on paraku see, et mõnikord on see tõesti nii ja mõnikord pole üldse mitte.