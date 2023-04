JUHTKIRI | „Tuleb leida muid lahendusi.“ Ehk makse tõsta

Koalitsiooni punuvad Reformierakond, Eesti 200 ja SDE on jõudnud arusaamisele, et „täiendavaid tuluallikaid“ leidmata edasi minna ei saa. Otsesõnu ütlemist, et tõstetakse üht või teist maksu või tehakse mõni uus, seni veel välditakse, aga küllap sillutab homme avaldatav rahandusministeeriumi värske majandusprognoos tee ka selle teateni.