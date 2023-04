Merit Valge: ära suurenda lihavõttemune süües kellegi piinu

Peagi algab ilus ja helge aeg, mis seostub äsja alanud kevade, pehmete jänkude ja värviliste munadega, mida perega koos kaunistada ja hommikusöögilauas kokku koksida. Ka kanadele, kelle toodang on nende pühade keskmes, võiks see aeg idülliline olla – maapind on ju üles sulanud, esimesed maitsvad lilled ja murututikesed on juba ära nokitud ning liivavannide hooaeg avatud.