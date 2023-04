Eesti meediaettevõtete liidu pöördumine: rahvusringhäälingu agressiivne laienemine saab tulla ainult vaba turu arvelt

Ajakirjanduslik mitmekesisus on meile suhteliselt odavalt kätte tulnud, kui arvestada, et Eesti meediaettevõtete reklaamitulud on samal tasemel kui 15 aastat tagasi. Meediaettevõtted on nendes oludes teinud üliinimlikke pingutusi ja on heas mõttes maailma esirinnas oma lugejatega koos digiajastusse sammumisega. Digitellimuste kiire kasv ilmestab seda hästi.