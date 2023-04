Oma õiguse eest võitlejale jäävad näpud? Nursipalulased peaksid riigi vastu kohtusse minnes riskima kõige kaotamisega

Krunt kuulus eraisikule, hiljem osaühingule Parem Kallas. Et teed laiendada, pidi linn sisuliselt osaühingule kuuluva maa ära ostma. Selles pole midagi eriskummalist, nii on ka varem tehtud. Selleks et linn saaks eraisikult või ka OÜ-lt maatüki enda kasutusse võtta, tuleb omanikule maksta õiglast hinda, nagu seadus ette näeb.