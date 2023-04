„Nähes, kuidas on artistidega läinud pärast nende lahkumist... Mõnest ei räägita enam üldse.“ Mälestus Riho Sibulast peab säilima

„Seda on võimatu ennustada, mida ta oleks tundnud. Tundes teda ja olles päris palju koos aega veetnud, siis võin öelda, et kõiksugu elulooraamatud talle ei meeldinud. Aga muusikuna läksid tal kõrvad kikki nagu igal artistil, kui tema loomingut kuskil esitati või sellest hästi räägiti. Suur nimetaja on selle asja juures väärikus. Vaiko Eplik on öelnud, et Eestis on üks lord – see on Riho Sibul. Ja väärikas ta kahtlemata oli. Vähemasti püüdis olla nii, kuis oskas,“ meenutab lahkunud sõpra ja armastatud muusikut pikaaegne kaasteeline Ain Agan.