Kalev Stoicescu: meie põhjanaabrid püüdsid dialoogi pidada, kuni moskoviidid ületasid kõik võimalikud piirid

Soomest sai Põhja-Atlandi alliansi 31. liikmesriik. See on ajalooline sündmus Euroopa julgeoleku ja kaitse kindlustamise kontekstis. Rootsi liitub NATO-ga järgmisena, võib-olla Vilniuses toimuval tippkohtumisel (11.–12. juulil) või veidi hiljem. Siis on demokraatliku maailma kollektiivkaitse Põhjala-Balti piirkonnas täiuslik.