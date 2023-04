KULTUURIBIIT | Ugala näitlejate Maarja Mõtsi ja Margaret Sarve playlist

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits. Osades suur osa Ugala trupist sh Maarja Mõts ja Margaret Sarv.

Selle nädala kultuuribiidi ongi koostanud need kaks värsket näitlejannat. Muusikavalikut saab tervikuna kuulata ka siit.

Laulud Maarjalt:

Thee Sacred Souls - It’s Our Love

Hea bänd! Hea lugu, mille taustal päikesepaistel hõljuda. Armastus, varsti saabuv suvi, kõik läheb hästi!

Sven Grünberg - Nimetu

Lugu filmist „Hukkunud Alpinisti hotell“. Muusika, mis toob endaga kaasa lummava maailma. Nagu teiselt planeedilt. Soovitan kuulata Viljandi järve ääres mändide vahel.

(alloleval lingil on kogu muusikavalik järjest, välja arvatud Konovalovi „Legendaarne“)

Abel Korzeniowski - A Thousand Times Good Night

Filmile „Romeo ja Julia“ loodud pala. Õrn ja igatsust täis.

Peeter Konovalov - Legendaarne

Südantliigutav lugu, mida lauldakse XIII noorte laulupeol. Seade - Tõnu Kõrvits, tekst - Heiti Talvik. Muusika - Peeter Konovalov, kes on muuhulgas „Kaheteistkümnenda öö“ muusikaline kujundaja.

Els Himma - Kesköö

Soojade suviste keskööde ootuses.

Laulud Margaretilt:

Valida välja vaid viis lugu ei ole just lihtne ülesanne. Koostan seda nimekirja pühapäeva õhtul sõites bussiga Viljandisse, vaadates oranži kustuvat päikest. Lähtungi selles valikus praegu meeli valdavast pisut melanhoolsest tänutundest. Tänutundest, et võib kogeda, elada, olla, näha, muusikat kuulata...

Baltazar Montanaro – Flor Vermelha

Esitaja ei ole folkloori austajate seas tõenäoliselt võõras. Ta ütles mulle kunagi, et ta tahaks mängida viiulit nii, et see kõlaks sama ilusasti nagu flööt. Sellega ei ole ta hakkama saanud, õnneks - tema viiulimäng on palju ilusam.

Ma ei tea, millest need sõnad räägivad, aga ma tunnen. Otsene tõestus sellest, et lihtsuses peitub võlu ja et vaikus võib laulda.

Johnny Flynn – Amazon Love