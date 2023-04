KULTUURIBIIT | Näitleja ja muusiku Juss Haasma playlist

Juss Haasma ütleb oma muusikavaliku kohta nii (muusikavalikut saab kuulata ka siit):

ACDC – „Thunderstruck“

Minu lapsepõlve esimene lemmiklugu. Kuna lapsepõlves ei osanud ma täpselt bändi nime välja hääldada, sest keel ei paindunud mul seda ütlema, siis ütlesin „ISSITISSID“.

Dire Straits – „Calling Elvis“

Lapsepõlves kuulas isa palju Dire Straitsi. Paljud koolivaheaja sõidud Saaremaale saatis autosõite just see lugu. Teiseks lemmikuks Dire Straitsi lugude hulgas oli „Money for nothing“.

Ultima Thule – „Ilmarine ja Dvigatel“

Olen suur Ultima Thule austaja. Neil on väga palju lahedaid lugusid. Kõnealune lugu on saatnud mind Lavakunstikooli päevist ja kannab mind paljudel autosõitudel veel siiani.

(allolevalt lingit saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

Bruce Springsteen – „Streets of Philadelphia“

Samuti isa poolt tutvustatud lugu. Mis pani mind lapsepõlves väikese poisina ka teisi rahulikumaid lugusi kuulama.

Sting – „Fortress around your heart“

Olen suur Stingi fänn ja käinud mitmel kontserdil. Väga eriline ja mitmekülgne artist. Stingi tutvustas mulle samuti isa. Aitäh talle!

Seal – „Future love paradise“

Seali loomingut tutvustas mulle Peeter Oja, kes Kadrioru-päevil ikka isa juures saunaõhtutel käis. Ma olen talle väga tänulik selle eest. Seali kontserdil olen käinud ka Saku Suurhallis.

Level 42 – „Heaven in my hands“

Level 42 on või oli minu isa ja onu suur lemmik. Sealtkaudu jäi see külge. Level 42 kontserdil olen käinud Soomes, Pori Jazzi festivalil. Level 42 trummar Pete Ray Biggin on minu suur iidol trummimängu osas!

Phil Collins – „Sussudio“

Collinsil on muidugi palju häid lugusid nagu eelnevatelgi artistidel, aga kui trummimäng ja vokaal kokku panna, siis jääb vaieldamatult peale just see lugu.

Kukerpillid – „Tahan Lennata“

Olles orkestri poiss, ei saa siit nimekirjast puududa ansambel, kelle loominguga olen üles kasvanud. Ansambel, kes 1. aprillil tähistas oma 51. tegutsemisaastat. Selles versioonis mängin Kukritele ise trumme.

Dirty Loops & Cory Wong – „Thriller“

Geniaalne kollektiiv, kelle kontserdile olen ka jõudnud. Muusika räägib enda eest, ei oskagi siia midagi muud lisada.