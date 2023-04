Politsei eripension oli muu hulgas taasiseseisvunud Eesti algusaastate näruse palga kompensatsioon

Peaminister Kaja Kallas ütles kaks nädalat tagasi „Aktuaalses kaameras“, et riik ei tohi sõna murda ja eripensionid tuleb välja maksta neile, kellel on seaduslik õigus neid saada. Riigi rahaga skeemitamise probleem on tema sõnul aga ajalooline taak. „See probleem tuleneb sellest, et me oleme 50 aastat olnud okupeeritud ja siis kehtis see suhtumine, et riigi tagant varastada või riiki petta on OK,“ läks peaminister tagasi minevikku.