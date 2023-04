Mait Mölder: ametnikud lausa ahvatlevad metsa raiuma!

Viimastel aastatel eriti ulatuslikult levima hakanud looduskaitselised piirangud eramaadel on tekitanud metsaomanike ja riigi vahel usalduskriisi. Uuel keskkonnaministril on võimalik pooled üksteisele lähemale tuua, tunnustades maaomanike kandvat rolli loodusväärtuste säilitamisel ning töötades selle nimel, et piirangud saaksid õiglaselt hüvitatud.