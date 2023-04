Lippmaa väitis, et lepingut polnud vaja, Vene väed oleksid niikuinii ise ära läinud

Ei, mul pole plaanis inimesi vahetada. Ma oletan, et mulle välisministeeriumi meeskond sobib. Nii mulle eelteadmise põhjal tundus. Teadsin, et kui välisminister oli Lennart Meri, siis pandi paika põhimõte, et saadikute määramine toimub võimete alusel ja mingeid poliitilisi määramisi ei saa olla. Nii ma lubasin jätkata. Kantsler Tarand oli silmnähtavalt rahul.