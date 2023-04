VENE MEEDIA PÄEVIK | Vene liberalism lõpeb seal, kus algab ukraina küsimus

"No ja mis siis?" näib ütlevat Aleksei Venediktov, kes sai Kremlilt viimase kahe ja poole aasta jooksul kuus miljonit eurot

Möödunud Vene meedia ülevaates meenutasid seda narrifunktsiooni mida viimaste aastate jooksul on täitnud Kremli õukonnas raadiojaama Ehho Moskvõ endine peatoimetaja Aleksei Venediktov. Nüüd tuli aga välja, et see liberaaldemokraatlik narr teenis ka miljonilise varanduse, osaledes raha omastamises Moskva linnaeelarvest.