FAKTIKONTROLL | Kas tõesti polnud ühegi valitsuserakonna programmis pensionireformi tagasipööramist?

KONTROLL

Keskendume koalitsioonierakondadele, kuna nemad on arutlemas pensionisüsteemi jätkusuutlikkuseks vajalike sammude tegemist. Kontrollime, kas tõepoolest pole ühegi koalitsioonierakonna valimisprogrammis mainitud teise pensionisamba kohustuslikuks muutmist tööturule tulevatele noortele?

Eesti 200 programmis on pensioniga seoses vaid üks lubadus:

„Toetame pensioniealiste vabatahtlikku tööturule jäämist maksusoodustuste kaudu. See tähendab, et tööjõus osalevate inimeste arv ei lange nii kiiresti, aidates leevendada tööjõupuudust. Lisaks on sellel märkimisväärne positiivne mõju riigi eelarvele.“