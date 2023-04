Priit Tammeraid: ülekaalu pekine embus hõivas parimad aastad ka minu elust, aga nüüd näen tunneli lõpus valgust

Ülekaal probleemina puudutab nii ühiskonda tervikuna kui inimesi individuaalselt põhjusel, et tegemist on tõsise tervist mõjutava faktorina – ülekaal vähendab inimese tervelt elatud aastaid ning eluiga ja loomulikult ka kasvatab ühiskonna kulu tervishoiule. Selles valguses tekitab suurt ärevust tõsiasi, et TAI andmetel on suur ka ülekaaluliste laste hulk: Euroopas on keskmiselt 28% lastest ülekaalulised ning rahvusvahelise õpilaste kasvu seire uuringu (COSI 2018/19) põhjal on Eestis ülekaalulised 27% esimese klassi õpilastest ning 33% neljanda klassi õpilastest.