Uute töötajate pealekasv on igale sektorile oluline, kuid erinevalt mõnest teisest valdkonnast, ei ole IT-sektorisse sisenemiseks kunagi võimalik täiesti valmis olla. Hoolimata sellest, et selja taga võib olla aastaid koolipingis istumist, iseseisvalt harjutamist ja isegi praktikat, peab iga nooremarendajaid värbav ettevõte vähemalt esimeses järgus kulutama meeletus koguses ressursse, et viia noore oskuste baas tasemele, kus nad suudavad olla iseseisvad produktiivsed töötajad.