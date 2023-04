JUHTKIRI | Koalitsioonileppe maksutõusud on alatud ja šokeerivad, aga ühel tingimusel on need võimalik andeks anda

Šokk neist avalikkust ootamatult tabanud tõusudest on nii suur, et selle varju jääb, et 2025. aastast täidab Reformierakond lõpuks oma ammuse valimislubaduse kaotada maksuküür. Keskmise sissetulekuga inimeste jaoks korvab see ja tulumaksuvabastuse 700 euroni tõstmine osaliselt maksutõusude mõju.