EPL BERLIINIS | Sakslaste sõnul käib kaitsepoliitikas tõeline kannapööre. Baltlaste etteheited tekitavad solvumist

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius kasvas üles Osnabrückis – linnas, kus külma sõja ajal paiknes liitlasvägede garnison. Nii on Pistoriusel aastakümneid hiljem endiselt meeles pildid tema kodutänavail jalutanud Briti sõdureist. „Lääne-Saksamaa asus NATO idatiival ja meie liitlased võrdsustasid Saksamaa julgeoleku enda julgeolekuga,“ meenutas ta hiljuti Müncheni julgeolekukonverentsil. „Olen selle eest väga tänulik,“ lisas Pistorius. Sel põhjusel on Saksa kaitseminister veendunud, et Saksamaa asi on ka kanda erilist vastutust nüüdse idaserva kaitsel.