MÄLUPANK | Annika Viht: paljudest igapäevastest väljenditest jääb mulje, et vanad eestlased on võtnud kristliku Jumala täitsa omaks

Ühed osutavad, et aktiivseid kristlasi, kelle jaoks kirikuelus osalemine oleks argielu osa, on Eestis võrdlemisi vähe. Teised toovad välja, kuidas ikkagi päris paljud eelistavad näiteks abielluda kirikutes või kuidas jõuluajal on jumalateenistused populaarsed. Kuidas siis asjale vaadata ja mida järeldada – kas oleme kristlik rahvas või mitte?